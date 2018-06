Anzeige

Nächste Tour zur Feste Otzberg

Nach einer zünftigen Brotzeit aus dem Rucksack ging es wohl gestärkt auf den Rückweg. Kurz vor Eberbach wurden natürlich noch die Reste der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Burg Eberbach besichtigt.

Die nächste Tour führt am Sonntag, 24. Juni, auf die Feste Otzberg. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Netto-Parkplatz in Bensheim zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die reine Gehzeit beträgt ca. 4,5 Stunden mit Rucksackverpflegung. red

