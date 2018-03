Knackiges Konzert mit Blues und Soul

Anzeige

Der Lorscher Jazz-Musiker Christoph Schoepsdau (Jahrgang 1970) studierte an der Manhattan School of Music und der Hochschule für Musik in Frankfurt. Er arbeitet in mehreren Jazz-Formationen und ist als Dozent für Chöre tätig. Er gewann bereits zahlreiche Preise bei Komponisten- und Musikwettbewerben und lehrt unter anderem an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und an der Frankfurter Musikwerkstatt. Viel Aufmerksamkeit erregte er mit seiner CD „Exultatio“, die Elemente der Gregorianik mit Jazz verbindet. Der facettenreiche Vollblutmusiker war bereits mit verschiedenen Besetzungen im Jazzkeller zu Gast.

Einlass ist um 18 Uhr. Karten sind erhältlich in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, Telefonnummer 06251/610540. tr

