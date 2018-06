Anzeige

Bensheim.An der Hemsbergschule fand kürzlich die Preisverleihung im Rahmen des Känguru-Wettbewerbs 2018 statt. 38 Schülerinnen und Schüler der Hemsbergschule hatten unter der Leitung von Ulrike Frehse an dem Mathe-Wettbewerb teilgenommen.

Beim Känguru-Wettbewerb handelt es sich um einen Multiple-Choice-Test mit vielfältigen Aufgaben zum Knobeln, zum Grübeln, zum Rechnen und zum Schätzen, der vor allem Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken soll. Die 24 Aufgaben sind so aufgebaut, dass für einen Teil der Lösungen bereits Grundkenntnisse aus dem Schulunterricht ausreichend sind, bei einem weiteren Teil ein tieferes Verständnis des in der Schule Gelernten und der kreative Umgang damit benötigt werden.

Hinzu kommt eine Reihe von Aufgaben, die allein mit etwas Pfiffigkeit zu bewältigen sind und die sich sehr gut eignen, mathematische Arbeitsweisen zu trainieren.