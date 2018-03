Anzeige

Bensheim.Auf viel Zustimmung und Lob in der Bevölkerung stießen die gelungenen Bepflanzungen der Kreisel am Berliner Ring sowie die Blühstreifen an einzelnen Straßenabschnitte. „Diese Aktion wollen wir fortsetzen und ausweiten. Für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung haben wir dazu einen gemeinsamen Antrag eingereicht“, informieren die Fraktionsvorsitzenden Markus Woißyk (CDU), Doris Sterzelmaier (GLB) und Franz Apfel (BfB).

„Wir schlagen vor, dass weitere Blühstreifen am Berliner Ring zwischen den Märkten und der Taunusanlage, in der Europa-Allee und im Bereich des Kreisels am Tegut angelegt werden. Die in den Kreiseln und auf Blühstreifen entlang des Berliner Rings verwendeten Kultur- und Wildblumenarten sorgen für ein buntes Farbenspiel und durch die Auswahl der Blumenarten für einen reichen Lebensraum für Insekten“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Fraktionen von CDU, GLB und BfB. Unser Bild zeigt die Bepflanzung am Kreisel Berliner Ring/Schwanheimer Straße. red/Archivbild: Neu