Koalition feilt am Antrag zur Riedwiese

Bensheim.Beim Ziel waren sich alle einig, nur über den Weg, wie dieses zu erreichen ist, herrschten unterschiedliche Auffassungen. In der gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Ortsbeirat Bensheim-West stand – wieder einmal – das Thema „Bauleitverfahren Riedwiese-Süd“ auf der Tagesordnung.

Lieber „doppelt gemoppelt“?

Bekanntlich will die Stadt hinter dem Luxor-Filmpalast am Berliner fünf Hektar Ackerland in ein Gewerbegebiet umwandeln, diese Pläne schmeckten den Anwohnern gar nicht. Auslöser war die mögliche Ansiedlung einer Bauschutt-Recyclinganlage. Nach den massiven Protesten aus der Bevölkerung kündigten Stadt und Bürgermeister an, dass man die Brecheranlage juristisch verhindern wolle.

Und genau um diese rechtliche Bewertung drehte sich die Diskussion im Ausschuss. Reicht eine Absicherung über das Grundbuch, muss das Verbot im Bebauungsplan festgehalten werden? Oder doch lieber „doppelt gemoppelt“, wie es Christiane Lux für die SPD forderte?

Erster Stadtrat Helmut Sachwitz erläuterte: „Wir sind uns alle einig, dass wir eine solche Anlage ausschließen wollen. Dies kann durch eine dingliche Absicherung im Grundbuch erfolgen.“ Die Stadt habe sich in dieser Frage juristisch beraten lassen: „Wir vertrauen in der Bewertung den Anwälten, mit denen wir in der Vergangenheit immer gut und erfolgreich zusammengearbeitet haben“, betonte Sachwitz. Damit man im Bebauungsplan eine solche Nutzung ausschließen könne, fehle es an einer ausreichenden städtebaulichen Begründung. Um bei der rechtlichen Bewertung aber keine Zweifel aufkommen zu lassen, werde man vonseiten der Stadt eine zweite juristische Beratung einholen – das sehe er als faires Angebot an.

FDP-Sprecher Holger Steinert wollte den Tagesordnungspunkt lieber verschieben: „Warum diese unnötige Eile, das kann nach hinten losgehen“, plädierte er für Geduld. Die Absicherung übers Grundbuch alleine sah Steinert nicht als hinreichend sicher an.

Signal für Weststadt-Bewohner

Ganz anders die CDU: „Wir sollten hier nichts mehr vertagen, sondern die Brecheranlage heute Abend beerdigen“, forderte Carmelo Torre. Für ihn sei das Grundbuch ein ausreichend sicheres Instrument, „da gibt es keine Lücke“. In diesem Sinne argumentierte auch Franz Apfel (Bürger für Bensheim), der sich ebenfalls gegen eine Verzögerung aussprach. „Die Leute in der Weststadt wollen ein Signal“, gab er zu bedenken. Man solle das Problem nicht über den Bebauungsplan lösen, das sei rechtlich nicht wasserdicht, da dieser im Wege der Normenkontrollklage angefochten werden könne.

Nach einer Sitzungsunterbrechung kam dann ein geänderter Antrag der Koalition aus CDU, GLB und Bürger für Bensheim zur Abstimmung (siehe Infokasten), der die Verhinderung einer Recyclinganlage über die dingliche Absicherung im Grundbuch zum Ziel hat. Der Antrag wurde im Bauausschuss mit sieben Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen (von FDP und AfD) angenommen.

An der Ausweisung eines Gewerbegebiets will die Stadt festhalten. Einerseits will man der Firma Reckeweg bei ihren Erweiterungsplänen keine Steine in den Weg legen. Andererseits werden die Gewerbeflächen grundsätzlich benötigt, heißt es aus dem Rathaus. Bereits zuvor – als die ersten Proteste aus der Bevölkerung aufkamen – hatte man sich dazu entschlossen, die Fläche nicht als Industrie-, sondern nur als Gewerbegebiet auf den Weg zu bringen.

