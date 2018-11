Kochen wie in Eritrea

Bensheim.Nach dem großen Zuspruch für das Kochevent „Syrische Küche“, plant das Integrationsteam der Stadt Bensheim am Freitag, 7. Dezember, eine zweite Veranstaltung dieser Art.

Dieses Mal dreht sich alles um die ostafrikanische Küche. Wer Lust hat, gemeinsam mit Geflüchteten ein mehrgängiges Menü zu kochen und anschließend zu verkosten, kann sich für den Abend anmelden und dabei erfahren, dass die ostafrikanische Küche – genauer gesagt die Küche Eritreas – vorwiegend aus Speisen aus Hülsenfrüchten und Gemüse besteht; mit scharfen Gewürzen wird ebenfalls gerne gearbeitet.

Bis 30. November anmelden

Als Delikatessen stehen Fleisch und Geflügel hoch im Kurs. Eng verwandt ist die Küche Eritreas mit der Küche Äthiopiens.

Der Termin findet am Freitag, 7. Dezember, um 17 Uhr in der Schulküche der Kirchbergschule, Darmstädter Straße 45, statt. Anmeldung bis zum 30. November per E-Mail an die Flüchtlingskoordination der Stadt Bensheim fluechtlingshilfe@bensheim.de oder telefonisch unter 06251/14-158 oder 14-156.

Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt. Es fällt ein Eigenanteil von acht Euro für die Lebensmittel an. ps

