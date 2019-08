Kochen, zeichnen, Ausflug

Ein Rundgang durch Lauresham in Lorsch findet am 19. Oktober statt. © Lotz

Bensheim.Der Freundeskreis Bensheim-Beaune nimmt für folgende Veranstaltungen noch Anmeldungen entgegen:

Für Hobbyköche und Feinschmecker verspricht das „Kochvergnügen mit Guy Bastian“ nicht nur Spaß, sondern auch viele Anregungen. Gemeinsam geschnippelt und gekocht wird am Samstag, 21. September, um 17 Uhr in der Kirchbergschule.

Es wird ein Kostenbeitrag für das Drei-Gänge-Menü mit Wein, Wasser und Kaffee erhoben. Anmeldungen bis 12. September unter ina.ley@bensheim-beaune.eu oder telefonisch bei Ina Ley, 0151/18434762.

Am Samstag, 19. Oktober, kann an einem geführten Rundgang durch das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch teilgenommen werden. Anschließend ist eine Einkehr in das Back- und Brauhaus Drayß organisiert. Start des Rundgangs ist um 15 Uhr am Treffpunkt am Informationszentrum Lorsch. Es muss ein Beitrag für die Führung entrichtet werden. Anmelden können sich Mitglieder und Nicht-Mitglieder bei Michael Rüth, Mail: m.rueth@arcor.de, Telefon 06251/63707.

Nach dem erfolgreichen ersten Comic-Workshop für Jugendliche im März dieses Jahres können am Samstag, 26. Oktober, nun die Erwachsenen an einem Zeichen-Workshop mit der Illustratorin Nadine Hippe teilnehmen. Die BD (bande dessinée) ist eine Tradition in Frankreich und Belgien. Die bekanntesten Figuren der gezeichneten Bildergeschichten sind Tintin, in Deutschland als Tim und Struppi bekannt, und natürlich die Abenteuer von Asterix und Obelix.

Unter Anleitung der Illustratorin, die mit ihrem Label „fröhlichen Sam’sTag“ Wälder, Baustellen und das Weltall mit freundlichen Tieren bevölkert, können sich vor allem interessierte Laien mit dem Zeichnen von Figuren auseinandersetzen. Es wird ein Kostenbeitrag für Mitglieder und Nichtmitglieder erhoben.

Der Workshop findet im Kolpinghaus Bensheim statt. Start ist um 15 Uhr, Dauer drei Stunden. Anmeldung bis 20. Oktober bei Christoph Draudt, christoph.draudt@bensheim-beaune.eu. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.08.2019