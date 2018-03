Anzeige

Bensheim.Wer frisch aus dem Hotel Mama ausgezogen ist und sich von nun an selbst versorgen muss, weiß es zu schätzen, wenn er oder sie den Herd mitsamt Kochtopf im Griff hat, schreibt die Kreisvolkshochschule. Auswärts essen geht ins Geld – und trifft nicht immer den eigenen Geschmack.

Einfache Kartoffelgerichte

Ein Kurs der Kreisvolkshochschule vermittelt anhand einfacher Kartoffelgerichte – als Beilage oder als Hauptgang – Basiswissen in Sachen kochen – und will Lust auf eigene Gerichte machen.

Der Kochkurs läuft am Mittwoch, 7. März, von 18 bis 21.45 Uhr, in der Schulküche der Kirchbergschule in Bensheim. red