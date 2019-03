Kochkurs für Einsteiger

Bensheim.Wer frisch aus dem Hotel Mama ausgezogen ist und sich selbst versorgen muss, weiß es zu schätzen, wenn er oder sie den Herd mitsamt Kochtopf im Griff hat. Auswärts essen geht ins Geld – und trifft nicht immer den eigenen Geschmack.

Ein Kurs der Kreisvolkshochschule vermittelt anhand einfacher Kartoffelgerichte – als Beilage oder als Hauptgang – Basiswissen in Sachen kochen. Angesprochen sind alle, die ins Kochen einsteigen wollen. Der Kochkurs läuft am Montag, 8. April, und am Dienstag, 9. April, jeweils von 18 bis 21.45 Uhr, in der Schulküche der Kirchbergschule.

Anmeldung bis Donnerstag, 28. März, bei der Kreisvolkshochschule unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/5826376. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.03.2019