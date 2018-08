Kochvergnügen und Chansonabend

Bensheim.Unter besten Bedingungen konnten die Feierlichkeiten anlässlich des französischen Nationalfeiertags stattfinden. Mit fast 90 Gästen, bestehend aus Mitgliedern und Freunden, feierte der Freundeskreis Beaune auf der Terrasse des SKG-Vereinsheims in Zell.

Neben gut gekühlten Tropfen aus französischen und lokalen Weinkellern sowie reichlich Grillgut und Salaten konnten sich die Anwesenden wieder beim „Le panier surprise“ messen. Wie immer musste das Gewicht eines mit französischen Delikatessen prall gefüllten Korbes erraten werden.

Nach einem erforderlichen Stechen konnte Rudi Eschelbach den rund elf Kilo schweren Korb mit nach Hause nehmen. Auch in diesem Jahr wurde traditionell wieder ein Ehrenmitglied ausgezeichnet. Endlich konnte diese Würdigung dem langjährigen Mitglied Karlhans Gärtner zuteil werden. Als Vorstandsmitglied war er bisher von dieser Auszeichnung ausgeschlossen. Nachdem er bei der letzten Jahresmitgliederversammlung (wir berichteten) aus dem Vorstand ausgetreten ist, fiel die Wahl sofort auf ihn.

Der Vorsitzende fand kaum ein Ende bei seiner Aufzählung, wofür es dem ehemaligen Vorstandsmitglied zu danken gilt. Nicht nur der nimmermüde Einsatz bei so zahlreichen Veranstaltungen, Ausflügen und Fahrten musste erwähnt werden, sondern auch seine stete Loyalität.

Nach der Sommerpause findet das nächste Treffen des Freundeskreises im Rahmen des Winzerfests am Donnerstag, 6. September, um 19.30 Uhr am Stand des Blauen Aff im Winzerdorf statt.

Bevor am Samstag, 22. September, um 17 Uhr in der Küche der Kirchbergschule wieder ein Kochvergnügen mit Guy Bastian stattfindet (Anmeldung bei Ina Ley, ina.ley@bensheimbeaune.eu oder unter 0151/18434762), lädt der Freundeskreis am 15. September ab 20 Uhr zu einem „Rendezvous mit Mouna“ ins Kolpinghaus ein. Vorstandsmitglied Mouna Montag präsentiert einen interaktiven Chansons-Abend.

Ein Höhepunkt im September wird ein Vortrag von Richard Konstantin Blasy sein. Der Münchner Dozent und Fotopublizist für Architektur und Kunstgeschichte referiert über die Provence – Geschichte, Landschaft und Kunst einer bedeutenden europäischen Region. Um Anmeldung für diese Veranstaltung am 26. September um 19.30 Uhr in der Villa Lacus wird gebeten (Pierre Montandraud, montandraud@web.de). Eintritt ist frei.

Am letzten Donnerstag im Monat beginnt wieder der Cinétreff – französisches Kino in Bensheim. Der Septemberfilm ist die 2011 erschienene Komödie „Les femmes du 6e étage“ (Nur für Personal)“.

Bereits jetzt hinweisen möchte der Freundeskreis auf einen Vortrag im Oktober. Der Journalist Bernd Sterzelmaier zieht Zwischenbilanz nach über einem Jahr Emmanuel Macron.

Wie hat das jüngste Staatsoberhaupt der V. Republik das Nachbarland und Europa verändert? Diese und weitere Fragen werden am Freitag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im Breuersälchen, Kolpinghaus erläutert. Eintritt ist frei.

Wer sich näher zu allen Veranstaltungen informieren möchte, dem empfiehlt der Freundeskreis seine Internetseite www.bensheim-beaune.eu. red

