„Körperformen“ neu in Auerbach

Auerbach.Am Samstag eröffnet in der Darmstädter Straße 176 in Auerbach das Fitnessstudio „Körperformen“. Das Konzept von „Körperformen“ basiert auf Elektro-Muskel-Simulations-Training (kurz EMS) und verspricht mehr Fitness in nur 20 Minuten pro Woche.

Dieser verhältnismäßig geringe Zeiteinsatz für Training und Therapie funktioniert laut dem Anbieter durch Einsatz von elektrischen Impulsen. „Während der aktiven Körperarbeit werden die Muskeln dank EMS zur zusätzlichen Kraftentwicklung angeregt und es wird ein höherer Trainingseffekt erreicht als mit herkömmlicher Methoden“, heißt es in der Werbung des Studios. Das Krafttraining soll unter Anwendung spezieller Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchgeführt werden.

Der Kunde selbst bestimmt, wie stark er beim Training mitarbeiten will. Falschen Bewegungsabläufen solle so gleich von Anfang an entgegengewirkt werden.

