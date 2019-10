Kollekte ergab 629 Euro

Gronau.Um Geld für die Renovierung des angealterten und Anfang Juli durch einen Blitzeinschlag beschädigten Kirchturm der Kirche Sankt Anna zu sammeln, wurde auf der Gruneme Kerb während der Kerweredd ein Klingelbeutel herumgegeben (BA vom 22. Oktober).

Mundschenk Philipp Dingeldey hatte für die Kollekte eine in die Jahre gekommene „Ebbelbresch“, eine Apfel-Pflückstange, mitgebracht. Indem er aus dem Text des Marschliedes „Die Gruneme Kerb is do“ zitierte, regte Kerweparre Eric Franke derweil die Geberlaune der Gronauer an. „Alleweil kimmt mer‘s uff drei Maik net ou“, heißt es im Kerwemarsch und in der Tat kam es den Gronauern anlässlich der Kerb und angesichts des guten Zwecks nicht auf drei Mark und auch nicht auf drei Euro an. Im Obstpflücker-Säckchen landete die stolze Summe von 629,43 Euro, wie die Organisatoren nun in einer Pressemitteilung bekanntgaben. Pfarrerin Uta Voll und Kirchenvorsteherin Elke Dingeldey bedankten sich bei den Kerweredd-Schreibern Klaus Werner, Holger Steinmann und Stefan Hebenstreit für die außergewöhnliche Aktion und bei allen Spendern für ihre zum Ausdruck gebrachte Verbundenheit mit dem örtlichen Gotteshaus.

In gereimten Mundart-Versen hatte die Aktion, ein Novum in der Geschichte des Gronauer Kerwespruchs, den dem Gewitter trotzenden Kirchturm als Metapher für die Unerschütterlichkeit der Gronauer Dorfbewohner herangezogen und damit nicht nur die Heimatgefühle der Dorfbewohner, sondern offensichtlich auch deren Spendenbereitschaft angesprochen.

Das Geld soll, ebenso wie die Kollekte, nach dem Kirchweihgottesdienst, in die notwendige Renovierung des Glockenturms und des Ziffernblatts einfließen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.10.2019