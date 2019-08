Kolpingsfamilie auf der Gartenschau

Mit dem Boot über die Bundesgarten-schau in Heilbronn. © Kolpingsfamilie

Bensheim.Die Kolpingsfamilie Bensheim unternahm einen Tages-Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Die Reisegruppe konnte eine ungewöhnliche Garten-und Stadtausstellung genießen. Auf 40 Hektar innenstadtnaher Fläche und am Neckar präsentierten sich ihnen außergewöhnliche Gärten, eine spannende Mischung aus Garten- und grüner Stadtbauschau. Highlights aus Kunst, Musik, Tanz und Sport sowie Wissensangebote zu Themen rund um Garten, Gesundheit, Stadt und Mobilität rundeten das Programm ab. Die Reisegruppe war von der Vielfalt der außergewöhnlichen Anlage beeindruckt. Glücklich und zufrieden trat man am Abend die Heimfahrt an. Die Gruppe bedankte sich bei Reiseleiterin Margarethe Jarz und dem Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Josef Roesch. red

Mittwoch, 21.08.2019