Kolpingsfamilie fährt nach Rom

Bensheim.Vom 11. bis 20. Juni ist Rom das Ziel einer Studienreise der Kolpingsfamilie Bensheim. Bei dieser Fahrt wurden vier Plätze in zwei Doppelzimmern frei. Die Hin- und Rückfahrt nach Rom und die Besichtigungsfahrten in das römische Umland erfolgen mit dem Bus.

Der erste Zwischenstopp erfolgt in Vicenza. Am zweiten Tag führt die Fahrt weiter in die Stadt Assisi, deren mittelalterliches Stadtbild sehr gut erhalten und als Weltkulturerbe der Unesco anerkannt ist.

Nach der Übernachtung im Hotel Viole di Assisi führt am späten Vormittag des folgenden Tages die Fahrt weiter nach Rom. Das Kolpinghotel Casa Domitilla, mit eigenem Busparkplatz im Innenhof, liegt verkehrsgünstig gut im Süden von Rom.

Das Programm ist vielfältig – geplant sind unter anderem eine Rundfahrt durch das nächtliche Rom, die Teilnahme an der Generalaudienz des Papstes, die Besichtigung des antiken Roms sowie eine Fahrt in den ehemaligen Hafen Roms nach Ostia antica. Bei der Rückfahrt ist eine Übernachtung in Bozen vorgesehen.

Auskünfte und Anmeldung beim Ehrenvorsitzenden der Kolpingsfamilie Bensheim, Theo Gärtner, Telefon 0171/8300267 oder 06251/65001. Die Fahrt steht allen Interessenten offen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020