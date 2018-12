Kolpingsfamilie fährt nach Sizilien

Bensheim.Die Kolpingsfamilie Bensheim bietet vom 21. bis 28. Mai 2019 eine Kulturfahrt nach Sizilien an. In der Ankündigung heißt es: „Sizilien – nah ist diese Insel, doch zugleich fremd und immer widersprüchlich. Von den Griechen wurde sie Trinacria genannt, die Dreieckige. Sie ist die größte Insel des Mittelmeers und liegt mit ihren drei Kaps wie ein Dreieck vor dem italienischen Stiefel.“

Auf den Monte Pellegrino

Die Flugreise nach Sizilien startet am 21. Mai mit einem Flug vom Frankfurt nach Palermo. Die Weiterfahrt mit dem Omnibus führt am ersten Tag über den Monte Pellegrino nach Mondello, einem Badeort vor den Pforten Palermos. Dort sind im Hotel Addaura drei Übernachtungen vorgesehen.

Von Mondello aus sind in weiteren Tagesfahrten Besichtigungen in Palermo, Monreale, Trapani, Erice und Segesta vorgesehen.

Die Fahrt am vierten Tag des Aufenthaltes bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Selinunt, eine der reichsten Städte Südsiziliens, zu der Besichtigung der Tempelanlage und der Akropolis. Nach einem Mittagessen am Meeresstrand fährt die Gruppe in das berühmte Tal der Tempel bei Agrigent. In Agrigent wird im Hotel Mose übernachtet. Auf dem Programm am folgenden Tag stehen die Besichtigung der Villa Casale, einer Kaiservilla der spätrömischen Zeit mit wunderbaren Mosaiken, und die Weiterfahrt über Enna, der höchstgelegenen Provinzhauptstadt Italiens, nach Aci Castello bei Catania. Für die nächsten drei Nächte wird die Gruppe im Hotel President Park in Aci Castello bei Catania ihr Quartier beziehen.

Syrakus ist Ziel der Besichtigungen am darauffolgenden Tag. Syrakus ist die Stadt des Archimedes. Die Gruppe besichtigt die „Wachtelinsel“, auf der sich die heutige Stadt befindet – mit Dom und Aretusaquelle. Außerdem werden die Ausgrabungen mit Theater, Amphitheater und Ohr des „Dionysos“, einer Grotte, in der Gefangene gehalten wurden, besucht.

Vorletztes Ziel des Aufenthaltes auf Sizilien ist die Fahrt zum Ätna, dem größten Vulkan Europas, der noch immer tätig ist. Die Auffahrt ist bis zu den Seitenkratern möglich. Eventuell könnte sich dann die Besichtigung einer Honigproduktion anschließen, der Ätna-Honig gilt als einer der besten Italiens. Der Nachmittag gehört dann der Perle Siziliens: Taormina mit seinem historischen Stadtkern und der besten Aussicht über die Ostküste Siziliens.

Am folgenden Morgen ist der Rückflug von Catania nach Frankfurt gebucht. Geplante Ankunft in Frankfurt ca. 13.10 Uhr, danach Transfer mit dem Omnibus nach Bensheim. Die Fahrt wird von der Kolpingsfamilie Bensheim veranstaltet. Die Reiseleitung übernimmt Marlis Hoch-Mirabile aus Rom. Zu dieser Fahrt sind Interessenten herzlich eingeladen, eine Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie ist nicht notwendig. red

