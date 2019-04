Kolpingsfamilie wählt neuen Vorstand

Bensheim.Nach den kontinuierlichen monatlichen Treffen zu Beginn des April mit dem Computertreff, dem Mehrgenerationenstammtisch und dem Spielenachmittag steht bei der Kolpingsfamilie am morgigen Freitag (12.) um 19 Uhr im Kolpinghaus die Einführung in die Karwoche auf dem Programm.

Ehrenpräses Norbert Eisert wird zu dem Thema „Gelitten unter Pontius Pilatus“ in die letzte Woche der Fastenzeit vor Ostern sprechen. In der Karwoche selbst wird die Kolpingsfamilie am Gründonnerstag, 18. April, um 21 Uhr traditionsgemäß die Gebetsstunde in der Kirche Sankt Laurentius gestalten. Zu beiden Veranstaltungen sind die Mitglieder und Interessierte eingeladen. Dies gilt ebenso für den Ostersonntag, 21. April, wenn in der Auerbacher Heilig-Kreuz-Kirche um 18.30 Uhr im Gottesdienst das Vokalensemble Anima aus Sankt Petersburg singt.

Am Freitag, 26. April, wird die Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie um 20 Uhr im Kolpinghaus stattfinden. Neben dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Josef Roesch, dem Bericht des Rechners Norbert Trautrims und von Martin Weicker von Jungkolping stehen auch Wahlen (1. und 2. Vorsitzender, Rechner und Schriftführer) und die Wahl eines weiteren Kassenprüfers auf der Tagesordnung der Versammlung.

Roesch wird dabei Rückschau halten auf die vielfältigen Veranstaltungen der Kolpingsfamilie im Laufe des vergangenen Jahres. So hatte die Kolpingsfamilie neben den üblichen monatlichen Treffen auch zu Vorträgen und anderen Veranstaltungen eingeladen und schöne Fahrten durchgeführt. Neben dem Rückblick wird es an diesem Abend aber auch um die Frage gehen, wie sich die Kolpingsfamilie in den nächsten Jahren aufstellen will und kann. Zu diesem Zweck hat der Vorstand bereits eine Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen, über deren erste Ergebnisse Norbert Trautrims berichten wird.

Zu der Mitgliederversammlung wurden die Mitglieder schriftlich eingeladen. Angesichts der Themen und der Wahlen bittet der Vorstand die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder um rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung. red

