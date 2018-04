Anzeige

Bensheim.Am Freitag, 27. April, wird die diesjährige Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Bensheim um 20 Uhr im Kolpinghaus stattfinden. Neben dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Dr. Josef Roesch und dem Bericht des Rechners Norbert Trautrims stehen auch Ergänzungswahlen zum Vorstand (Beisitzer) und die Wahl von Kassenprüfern auf der Tagesordnung der Versammlung.

Dr. Roesch wird Rückschau halten auf die vielfältigen Veranstaltungen der Kolpingsfamilie im Laufe des vergangenen Jahres. So hatte die Kolpingsfamilie neben den kontinuierlichen Treffen wie Computertreff, Mehrgenerationenstammtisch und Spielenachmittag, auch zu Vorträgen und anderen Veranstaltungen eingeladen und Fahrten durchgeführt. Neben dem Rückblick wird es an diesem Abend aber auch um die Frage gehen, wie sich die Kolpingsfamilie in den nächsten Jahren aufstellen will und kann. Zu der Mitgliederversammlung wurden die Mitglieder schriftlich eingeladen.

Angesichts der Themen und der Wahlen bittet der Vorstand die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder um rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung. red