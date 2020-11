Kommt jetzt ein „goldener November“?

Bensheim.Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und bunt gefärbte Blätter: Am letzten Tag im Oktober zeigte der als „goldene Oktober“ bekannte Herbstmonat noch einmal, wozu er eigentlich fähig ist. Ansonsten waren die vergangenen Wochen eher sonnenarm. Doch vielleicht können wir uns jetzt auf einen „goldenen November“ freuen – in dieser Woche soll wieder häufiger die Sonne scheinen. Unser Bild ist in den Weinbergen zwischen Bensheim und Heppenheim entstanden. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.11.2020