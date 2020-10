Kommunalpolitik mit Abstand

Bensheim.Trotz steigender Corona-Infektionszahlen treffen sich die Grünen unter Einhaltung der Vorsorgeregeln am Dienstag (13.) ab 20 Uhr im Restaurant Präsenzhof.

Die Versammlungsfreiheit werde insbesondere in geschlossenen Räumen derzeit durch den Infektionsschutz begrenzt. Mit Sorge blicken die Grünen auf die kalte Jahreszeit und die gleichzeitig bereits wieder ansteigenden Infektionszahlen, „die den dringend notwendigen Dialog der Bürger in Bensheim einschränken“, heißt in der Pressemitteilung.

Wie gelinge jetzt grüne Politikgestaltung, also der demokratische Diskurs, die politische Debatte und der Austausch von Argumenten?, fragen sich die Grünen. Nach Klärung dieses Rahmens will man die Sitzungsrunde vorbereitet. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.10.2020