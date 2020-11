Kommunalwahl und Naturschutz

Bensheim.Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet erneut als Telefonkonferenz statt. Am kommenden Dienstag (10.) um 18 Uhr geht es sowohl um kommunale Themen wie um die bevorstehende Stichwahl.

„Wir wollen eine klare Änderung der Kommunalpolitik in Bezug auf die Wertschätzung der Bensheimer Naturschutzkommission. Die Stellungnahmen der Naturschutzverbände müssen in Zukunft bei umweltrelevanten Themen mit vorgelegt werden, fordert Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Obwohl Stellungnahmen von Naturschutzverbänden zum Thema Beleuchtungskonzept an der Lauter vorlagen, seien diese nicht mit der Verwaltungsvorlage den Kommunalpolitikern vorgelegt worden. „Diese Vorgehensweise ist allein schon deshalb nicht in Ordnung, da die ehrenamtlichen Stadtverordneten gar nichts über den Inhalt der Stellungnahmen der Naturschutzverbände wissen“, betont Stadtverordneter Franz Apfel.

Die BfB spricht am Dienstag ebenfalls über ihr Wahlplakat und einen „gängigen und treffenden Wahlkampfspruch“ sowie die Vorbereitung der Listenaufstellungen für die Kommunalwahl am 14. März. Die Wählergemeinschaft will neben der Stadtverordnetenversammlung ebenfalls für die Ortsbeiräte Auerbach, Stadtmitte und Weststadt kandidieren, informiert Stadtverordneter Norbert Koller. red

