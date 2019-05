Kommunion in Auerbach

Bensheim.Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit war es für 23 Mädchen und Jungen der Gemeinde Heilig Kreuz in Auerbach nun endlich soweit – sie waren eingeladen an den Tisch des Herrn.

Sie durften Jesus im Zeichen des Brotes ganz nahe sein. Gemeinsam auf dem Weg mit Jesus – unter diesem Motto stand auch in der Gemeinde Heilig Kreuz die Erstkommunionvorbereitung und der Festgottesdienst.

In wöchentlichen Gruppenstunden, bei den Gottesdiensten und vielen anderen Begegnungen durften die Kinder erfahren, dass Jesus sie auf ihrem Weg begleitet. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten erlebt, was es bedeutet, Freund oder Freundin von Jesus zu sein.

Mit ihrem Glauben beschäftigt

In vier Kommuniongruppen, begleitet von sieben Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern, setzten sich die Kinder intensiv mit ihrem Glauben auseinander. Gemeinsam mit der Gemeinde und ihren Familien feierten die Kommunionkinder am Sonntag in einem festlichen Gottesdienst ihre Erstkommunion in der Auerbacher Gemeinde Heilig Kreuz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019