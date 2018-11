Kompaktkurs des Demenz-Netzwerks

Bensheim.Aufgrund der fortschreitenden Alterung der Gesellschaft erkranken immer mehr Menschen an Demenz. In der Familie, im Bekanntenkreis oder im Kollegium gibt es zunehmend Betroffene. Menschen mit Demenz haben Schwierigkeiten, sich zu erinnern, Wege zu finden und sich zu orientieren.

Sensible Umgebung

Daher brauchen sie eine sensible Nachbarschaft und Umgebung, um möglichst lange zu Hause leben zu können. Um praktische Tipps im Umgang mit demenziell Erkrankten geht es in einem kostenlosen 90-minütigen Kompaktkurs, den die Stadt Bensheim in Kooperation mit dem Netzwerk Demenz und der Deutschen Alzheimer Gesellschaft anbietet. Referentin ist Diplomsozialpädagogin Sigrid Schmeer vom Bensheimer Awo-Sozialzentrum. Der Kurs findet statt am Mittwoch, 28. November, von 16 bis 17.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark Auerbach, Darmstädter Straße 166.

Anmeldung erforderlich

Um eine Anmeldung wird gebeten, da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist. Kontakt: Stadt Bensheim, Team Stadtplanung und Demografie, Telefon 06251/14190 und -296 oder per E-Mail demographie@bensheim.de. Bei der Anmeldung werden die Namen aller angemeldeten Personen und Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) benötigt. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018