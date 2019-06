Komplize des 13-Jährigen identifiziert

2 Fotos ansehen Die Polizei sucht die Eigentümer der beiden Fahrräder. © Polizei

Bensheim.Nach der Festnahme eines 13 Jahre alten Kindes am 31. Mai konnten Ermittler der Polizei den bislang noch unbekannten Komplizen jetzt identifizieren. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen polizeibekannten Jungen. Nach derzeitigem Stand hatte er zusammen mit dem 13 Jahre alten Mittäter Leergut im Bereich eines Supermarktes in der Fabrikstraße entwendet. Im Zuge der weiteren Nachforschungen konnten die Polizisten in Tatortnähe zwei mutmaßlich gestohlene Damenräder sicherstellen.

Die Polizei wendet sich jetzt mit Aufnahmen der Räder an die Öffentlichkeit und sucht die Eigentümer. Zudem hatte der 13-Jährige einen abgebrochenen Mercedes-Stern dabei, der vermutlich von einem älteren Mercedes-Benz stammt. Er gab an, dass er ihn an einem Auto in der Dammstraße abgebrochen hatte. Ein passendes Fahrzeug konnte noch nicht aufgefunden werden. Die Kripo in Heppenheim sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wem gehören die sichergestellten Räder? Bei wem wurde in der Nacht zum Freitag der Mercedes-Stern entwendet? pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.06.2019