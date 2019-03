Konfi-Jubiläum im Gottesdienst

Bensheim.Zum Gottesdienst am Sonntag, 17. März, um 10 Uhr lädt die evangelische Stephanusgemeinde in Bensheim besonders diejenigen Gemeindeglieder ein, die in diesem Jahr ein Jubiläum ihrer Konfirmation feiern. Die Einladung gilt unabhängig davon, ob man in der Stephanusgemeinde oder in einer anderen Gemeinde konfirmiert wurde.

Sei es silberne Konfirmation, goldene oder diamantene, eiserne oder Gnadenkonfirmation, selbst Kronjuwelenkonfirmation wird in diesem Jahr von so manchem Gemeindeglied begangen. Alle Jubilare werden im Gottesdienst, den der Flötenkreis der Gemeinde musikalisch bereichert, mit einer Urkunde geehrt und sind anschließend zusammen mit ihren Angehörigen zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Damit eine persönliche Urkunde mit Namen angefertigt werden kann, bittet die Gemeinde um Anmeldung im Gemeindebüro (Telefon 06251/64181) bis 12. März, unter Angabe der Personenzahl, die den Jubilar begleiten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.03.2019