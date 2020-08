Konfirmanden werden vorgestellt

Bensheim.15 Jugendliche haben sich für den nächsten Konfi-Jahrgang angemeldet. An diesem Sonntag (23.) werden die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden in einem feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stephanusgemeinde in der Eifelstraße der Gemeinde vorgestellt und willkommen geheißen.

Aufgrund der aktuellen Regelungen, die nur eine begrenzte Besucherzahl für Gottesdienste vorsehen, ist eine Anmeldung nötig.

Wer den Gottesdienst besuchen möchte, kann sich bis spätestens Freitag (21.) um 12 Uhr im Sekretariat der Gemeinde, Telefon 06251/66166, zu den üblichen Öffnungszeiten – Montag und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr – anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020