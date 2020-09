Konfirmanden werden vorgestellt

Schwanheim/Einhausen.An diesem Sonntag (6.) wird der neue Konfirmandenjahrgang 2020/2021 der Kirchengemeinde Schwanheim und der Nachbargemeinde Einhausen eingeführt. Um 10 Uhr ist die Einführung der neuen Einhäuser Konfis in der evangelischen Kirche in Einhausen.

Im Anschluss um 11 Uhr wird die Einführung der neuen Schwanheimer Konfis ebenfalls in der Kirche Einhausen stattfinden. Der Gottesdienst in Schwanheim entfällt an diesem Sonntag. Um 14 Uhr ist anlässlich der Langwadener Kerb ein Gottesdienst am Dorfgemeinschaftshaus in Langwaden.

Der Gottesdienst wird gehalten von Pfarrer im Ruhestand Horst Seyberth. red

