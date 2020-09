Konfirmation im Doppelpack mit Pfarrer Karl Michael Engelbrecht in der Auerbacher Bergkirche

Auerbach.In diesem Jahr ist alles anders wie in den Jahren zuvor. Dass ihre Konfirmation nicht wie geplant im Mai gemeinsam in einem festlichen Gottesdienst in der Bergkirche stattfinden würde, sondern erst im September, getrennt in zwei Gruppen, konnte beim Vorstellungsgottesdienst noch niemand ahnen. „Nach den Sommerferien 2019 hatte der Konfirmandenunterricht begonnen und ich war mit allen Themen fast durch, als dann Ende März durch Corona alles anders wurde“, erzählt Pfarrer Karl Michael Engelbrecht am Rande des Fototermins im Hof des Gemeindezentrums.

Der Unterricht war dann nur noch digital möglich und Kontakt mit den Konfirmanden wurde mit dem Computer aufrechtgehalten. Das gemeinsame Seminar aller Auerbacher Konfirmanden in Maria Einsiedel konnte noch kurz vor dem Corona-bedingten Lockdown mit Pfarrer Christof Achenbach durchgeführt werden. Für Pfarrer Karl Michael Engelbrecht, der bereits am 6. September in den Ruhestand verabschiedet wurde, waren es die beiden letzten Konfirmationen als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach. Konfirmiert wurden am Sonntag in der ersten Gruppe (linkes Bild von links): Antonia Brefka, Lilli Rother, Merle Freese, Samira Krätschmer, Lucia Mayr sowie in der zweiten Gruppe (rechtes Bild, von links): Denis Deißenroth, Mika Kunert, Marvin Weiß, Marco Niestroj, Gustav Abt, Fabian Peetz, Sebastian Scholz. tn/Bilder: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020