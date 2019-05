Konfirmation in Auerbach

Bensheim.Am Samstag (1.) findet um 17 Uhr der Konfirmanden-Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden der Gruppe von Pfarrer Christof Achenbach und Prädikant Uwe Ranft in der Bergkirche statt.

Der Gottesdienst steht im Zusammenhang mit der Konfirmation, die am Sonntag (2.) um 10 Uhr mit kirchenmusikalischer Begleitung in der Bergkirche stattfindet. Am Konfirmationssonntag treffen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Bachgasse. Dort wird ein Fotograf die Gruppe aufnehmen.

Anschließend werden sie mit Pfarrer Achenbach, Prädikant Ranft und Mitgliedern des Kirchenvorstandes unter Glockengeläute durch die Bachgasse über den Kirchweg zur Bergkirche ziehen.

Folgende Jugendliche werden konfirmiert: Isabel Benzinger, Carolin Dreizler, Lana Fritz, Constanze Gohla, Emily Herrmann, Julia Knoch, Jennifer Langolf, Norda Ludwig, Annika Plenio, Lorena Rosenkranz, Kyra Seime, Lena Teutschländer, Svenja Weidmann und Charlotte von Wolffersdorff, Stefan Langolf, Niklas Pawlowski, Roy Polzin, Jason Ritter, Otto Tiemann, Justus von Wolffersdorff.

In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde darauf hin, dass die Anmeldung der neuen Konfirmanden am Donnerstag, 6. Juni, von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im Pfarrbüro in der Bachgasse 39 vorgenommen werden kann. Angesprochen sind Jugendliche, die im Sommer in das achte Schuljahr kommen. Das Familienstammbuch ist mitzubringen. red

