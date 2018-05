Anzeige

Auerbach.Für elf Jugendliche aus Auerbach und Hochstädten war am Sonntag ein großer Moment gekommen, auf den sie seit dem vergangenen Jahr vorbereitet wurden. Ihren Konfirmanden-Abendmahlgottesdienst in der Auerbacher Bergkirche hatte die Gruppe von Pfarrer Karl Michael Engelbrecht bereits am Samstag, am Sonntag war dann der feierliche Höhepunkt mit der Konfirmation.

Nach dem obligatorischen Gruppenbild im Pfarrzentrum zogen die Jugendlichen am vergangenen Sonntag mit ihrem Pfarrer und Mitgliedern des Kirchenvorstandes unter Glockengeläut durch die Bachgasse über den Kirchweg zur Bergkirche.

Folgende Jugendliche wurden konfirmiert: Jule Esinger, Eva Gehrisch, Mara Junghans, Annika Sosniak, Alina Zeth, Julian Conrad, Sebastian Dorner, Tom Freudenhammer, Niklas Lang, Moritz Mayer, Louis Marvin Müller. tn/Bild: Neu