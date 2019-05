Konfirmation in der Auerbacher Bergkirche

Auerbach.Ihren Konfirmanden-Abendmahlsgottesdienst in der Auerbacher Bergkirche hatte die Gruppe von Pfarrer Karl-Michael Engelbrecht bereits am vergangenen Samstag, am Sonntag war dann der feierliche Höhepunkt mit der Konfirmation. Nach dem obligatorischen Gruppenbild im Pfarrzentrum zogen die Jugendlichen bei Sonnenschein mit ihrer Pfarrerin und Mitgliedern des Kirchenvorstandes unter Glockengeläut durch die Bachgasse über den Kirchweg zur Bergkirche.

Folgende Jugendliche wurden am Wochenende konfirmiert: Romy Darmstadter, Fee Daum, Johanna Jonas, Elle Laske, Zoe Madel, Mirja Nagel, Leonie Naramski Jonathan Balß, Nils Burkhard, Julian Faust, Benjamin Fischer, Sebastian Härtel, Yannick Lies, Fynn Nöding, Jakob Schnepf, Kimi Selbert, Marvin Sokolowski, Stefan Tapper, Leonard Thiele sowie Justus von Wolffersdorff. tn/Bild: Neu

