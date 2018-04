Anzeige

Auerbach.Am Samstag, 5. Mai, findet um 19 Uhr der Konfirmanden-Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden der Gruppe von Pfarrerin Inga von Gehren in der Bergkirche statt.

Der Gottesdienst steht im Zusammenhang mit der Konfirmation, die am Sonntag, 6. Mai, um 10 Uhr mit kirchenmusikalischer Begleitung durch den Gospelchor in der Bergkirche stattfindet. Am Konfirmationssonntag treffen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Bachgasse. Dort wird ein Fotograf die Gruppe aufnehmen.

Anschließend werden sie mit Pfarrerin von Gehren und Mitgliedern des Kirchenvorstandes unter Glockengeläute durch die Bachgasse über den Kirchweg zur Bergkirche ziehen. Folgende Jugendliche werden konfirmiert: Isabell Alboth, Kristina Giere, Friederike Keller, Lea Riemann, Jona Dallafina, Moritz Engelmann, Oliver Gülzow, Marc Ruhl, Marcel Schopp, Thorben Schult, Joscha Sieberth.