Bensheim.Am Sonntag (13.) finden die Konfirmationsgottesdienste des Nordbezirkes in der Michaelskirche statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind diese Gottesdienste nur für die Konfirmanden und ihre Familien bestimmt.

Deshalb bittet die Gemeinde, an diesem Sonntag die Gottesdienste nicht zu besuchen. Man könne aber den Vespergottesdienst am Samstag (12.) um 18 Uhr in der Friedhofskirche besuchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.09.2020