Bensheim.Am Sonntag feierten in der evangelischen Stephanusgemeinde Bensheim 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammen mit Familien, Freunden und Gemeindegliedern in einem Festgottesdienst Konfirmation. Am Abend davor waren alle bereits zu einem Abendmahlgottesdienst in der Stephanuskirche zusammengekommen.

Zehn Monate waren die Konfirmandinnen und Konfirmanden regelmäßig zu Konfi-Wochenenden zusammen und hatten zwei Rüstzeiten in Hohensolms und Ernsthofen miteinander verbracht. Am 10. Juni hatten sie bereits in einem selbstständig gestalteten Gottesdienst der Gemeinde präsentiert, was sie in der Konfirmandenzeit gelernt hatten.

Ein engagiertes Team bestehend aus Jugendlichen und Erwachsenen hatte unter der Leitung von Pfarrerin Almut Gallmeier die Konfirmandinnen und Konfirmanden bis zu ihrer Konfirmation begleitet. Auch aus diesem Jahrgang werden ehemalige Konfirmanden zum Konfiteam dazu stoßen. Konfirmiert wurden: Tilman Arndt, Tim Bichler, Niclas Creter, Jason Demel, Annalena Dingeldein, Finn Eichert, Matthias Eisnach, Nura El-Bitar, Hannah Ferber, Roman Frese, Alexander Goetz, Nele Kaiser, Frederic Kinsel, Sara Klüss, Valentin Maurer, Anastasia Mützel, Vladi Murshel, Melanie Schnellbacher. red/Bild: Kirche