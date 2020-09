Konfirmation in Gronau

Gronau.Es ist für die evangelische Kirchengemeinde Gronau einer der feierlichen Höhepunkte im Kirchenjahr: Am Samstag wurden sechs Jugendliche aus Gronau und Zell im festlichen Gottesdienst von Pfarrerin Uta Voll gesegnet und durften erstmals am Abendmahl der Gemeinde teilnehmen.

Traditionell zogen die Konfirmanden in einer Prozession vom Gemeindehaus in die Kirche und zogen unter den Klängen des evangelischen Posaunenchores in die Kirche ein. Vorbereitet worden waren sie auf diesen wichtigen Tag von Pfarrerin Uta Voll und Gemeindepädagoge Arik Siegel. Unter Corona-Bedingungen gab es in der letzten Augustwoche eine Konfirmandenfreizeit gemeinsam mit Konfirmanden aus Viernheim, Schönberg und Wilmshausen in der evangelischen Jugendbildungsstätte Kloster Höchst.

Vor dem Gottesdienst stellten sich die Jugendlichen zum Erinnerungsfoto mit ihrer Pfarrerin auf den Stufen der Kirche auf. tn

