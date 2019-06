Konfirmation in St. Anna in Gronau

Gronau/Zell.In der St. Anna-Kirche in Gronau wurden Ende Mai 15 Jugendliche konfirmiert. Ein Jahr hatten sich die Konfirmanden in wöchentlichen Treffen, zwei Freizeiten und Konfi-Samstagen auf diesen Tag vorbereitet. Die Eltern der Konfirmanden und der Posaunenchor gestalteten den Gottesdienst, in dem Pfarrerin Uta Voll über die Bedeutung des Segens predigte, musikalisch mit.Beim Vorstellungsgottesdienst zum Thema „Die 10 Gebote“ haben die Jugendlichen ihr Wissen unter Beweis gestellt.

Konfirmiert wurden: Lars Endrich, Caroline Filbert, Nele Frey-Kinzinger, Marianna Fillauer, Lennart Gehron, Lauro Götzinger, Lukas Grüner, Jannis Hoffmann, Oliver Hörr, Lena Land, Heinrich Lay, Matthias Meister, Niklas Schütz, Katharina Schwinn und Frederik Spurzem. red/Bild: Strieder

