Konfirmation per Live-Stream

Bensheim.Am kommenden Sonntag (13.) werden die 23 Konfirmanden des Jahrgangs 2019/2020 in zwei feierlichen Gottesdiensten um 10 Uhr und um 14 Uhr in der Stephanusgemeinde konfirmiert.

Aufgrund der aktuellen Regelungen, die nur eine begrenzte Besucheranzahl für Gottesdienste vorsehen, sind die Plätze in der Kirche für die Familien der Jugendlichen reserviert. Um allen die Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen, wird die Stephanusgemeinde beide Konfirmationsgottesdienste per Livestream übertragen. So kann zu Hause am Bildschirm mitgefeiert werden.

Der Link zum Gottesdienst wird auf der Internetseite der Gemeinde – www.stephanusgemeinde.de – veröffentlicht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.09.2020