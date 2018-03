Konfis werden am Ostermorgen getauft

Bensheim. Am Ostersonntag (12.) werden im Gottesdienst um 6 Uhr morgens drei Konfirmanden in der Stephanusgemeinde (Eifelstraße 37) getauft. Unter dem Motto "Da schwingt mehr als sonst" findet dieser frühe Ostermorgen-Gottesdienst in der Stephanusgemeinde statt, an den sich ein leckeres Osterfrühstück anschließt.

Ein Osterfeuer, die Töne von Klangschalen, viele Lichter und Kerzen, die

...

Sie sehen 47% der insgesamt 836 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.04.2009