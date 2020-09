Konja Voll spielt Bach und Hakim

Bensheim.Am kommenden Donnerstag (17.) findet um 20 Uhr das nächste Konzert der Bensheimer Orgelwochen in der Michaelskirche statt. Propsteikantor Konja Voll präsentiert im dritten Konzert des traditionsreichen kleinen Orgelfestivals einige Bensheimer „Uraufführungen“, aber auch mit der Choralpartita „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ eines der schönsten Variationenwerke aus der Feder von Johann Sebastian Bach.

Zwei Werke des norwegischen Romantikers Fridthjov Anderssen rahmen das Konzert. Der hierzulande fast unbekannte Komponist verbindet in seinem „Hochzeitsmarsch“ und der großangelegten Choralfantasie „Aus tiefer Not“ eine von Felix Mendelssohn Bartholdy geprägte Klangwelt mit Einflüssen seiner nordischen Heimat.

Ein in jeder Hinsicht spannendes Werk ist „Chant de Joie“ des zeitgenössischen libanesisch-französischen Komponisten Naji Hakim. Das von einem alttestamentlichen Jubelpsalm inspirierte Stück ist ein virtuoser Mix aus Klangfarben, Rhythmen und Melodien. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, also um 19.30 Uhr, wird Konja Voll in der Kirche eine kleine Einführung in dieses Werk geben.

Eine Voranmeldung für dieses Konzert ist nicht notwendig, wird aber empfohlen. Die telefonische Voranmeldung ist möglich entweder im Gemeindebüro (06251/69237) oder bei Eva-Maria Weber (0172/6239856). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020