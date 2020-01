„Konsequent für Klimaschutz“

Zu ihrer ersten Fraktionssitzung im neuen Jahr nimmt die Grüne Liste Bensheim (GLB) am Dienstag, 14. Januar, einen Ausblick auf die anstehenden Themen in Bensheim vor.

Die Entscheidung über den Wettbewerb am Marktplatz steht an. Die Eckpunkte wurden bei der Bürgerversammlung vorgestellt. „Wir warten jetzt auf die angekündigte Zusammenfassung aus dem Bauamt, um im Februar weitere Entscheidungen treffen zu können“, schreibt die GLB. „Wir wollen wissen, welche Kosten auf die Stadt zukommen, wenn die vertraglichen Bedingungen nicht eingehalten werden und welche Optionen wir dann haben“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Das Bürgerhaus und sein Umfeld sowie die Zukunft des Hoffartgeländes sind weitere Themen. Projekte im Sozialwohnungsbau, Klimaschutz, Verbesserungen im Radwegenetz, der Ausbau der regenerativen Energien und mehr Grün in der Stadt sind Aufgaben des ersten Halbjahres. Die GLB-Sitzung am Dienstag, 14. Januar, beginnt um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in der Bahnhofstraße. red