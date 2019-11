Konservatorium musiziert im AKG

Bensheim.Das Konservatorium Bergstraße und das Orchester des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) musizieren gemeinsam am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr im Blauen Saal des AKG.

Von Telemann bis Bartok

Abwechslungsreiche Kammermusik verschiedener Epochen, dargeboten von den Solisten des Konservatoriums und Orchesterwerke von Telemann bis Bartok stehen auf dem Programm.

Das Konservatorium Heppenheim spielt unter der Leitung von Hilde Rittersberger-Straub. Ganz in der Tradition ihrer langjährigen Kooperation ergänzen sich Konservatorium und Orchester des AKG in ihrer musikalischen Arbeit auch in diesem Konzert. red

