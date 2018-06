Konsumverhalten ändern

Anzeige

„Nur Absichtserklärung“

Daran erinnerte Rainer Scheffler, Sprecher der MIB, und kritisierte, dass sich seit dem Einsturz des Rana-Plaza-Gebäudes im April 2013 und der Gründung eines „Textilbündnisses“ 2014 durch Bundesentwicklungsminister Müller an der Situation der Textilarbeiterinnen und -arbeiter nichts geändert habe. Die im Rahmen des Bündnisses von der Textilbranche gemachten Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Zulieferfabriken seien lediglich Absichtserklärungen und setzten auf Verhandlungen zwischen Fabrikbesitzern und Gewerkschaften, die aber in der Regel massiv behindert würden.

Globale Nachhaltigkeit soll bis 2030 durch 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, zentrales Thema der Internationalen Woche in Bensheim, verwirklicht werden. Die Ziele wurden 2015 im Rahmen einer 2030-Agenda der Vereinten Nationen verabschiedet und gelten weltweit. „Allerdings“, kritisiert die Menschenrechts-Initiative, „ist in einem entsprechenden Strategiepapier der Bundesregierung zum Beispiel Wirtschaftswachstum ein Nachhaltigkeitsindikator, obwohl Wachstum auf Ressourcenausbeutung basiert und zu globalen Ungerechtigkeiten wie in der Textilindustrie führt.“

Druck auf Politik und Wirtschaft

In der anschließenden Diskussion wurden Forderungen nach an Menschenrechten orientierten, gesetzlich verankerten und verbindlichen Verpflichtungen für Unternehmen laut. Hierfür sei Druck der Verbraucher auf Wirtschaft und Politik nötig. Aber auch das Konsumverhalten müsse sich ändern. „Nachhaltigkeit ist nicht im Schlussverkauf zu haben“, schreibt die Initiative abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.06.2018