Konzert am 16. Januar fällt aus

Bensheim.Der bundesweite Lockdown wird bis Ende Januar verlängert, kulturelle Veranstaltungen werden in dieser Zeit auch weiterhin nicht möglich sein. Bereits zuvor stand fest, dass das Bensheimer Parktheater bis Ende des Monats geschlossen bleibt. Davon betroffen ist auch das nächste geplante Konzert in der Kammermusikreihe der Kunstfreunde Bensheim. Der Auftritt des Quatuor Ardeo am 16. Januar musste abgesagt werden.

Wann und unter welchen Bedingungen die Konzertsaison fortgesetzt werden kann, ist derzeit noch unklar. Der Verein hofft jedoch, dass zumindest ein Teil der noch ausstehenden fünf Konzerte im Parktheater ausgerichtet werden kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.01.2021