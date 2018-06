Anzeige

Bensheim.Am Sonntag (3.) findet nach dem Hauptgottesdienst gegen 11.30 Uhr ein kleines Konzert im Pfarrzentrum Sankt Georg in Bensheim statt. Junge Mitglieder der Singschule Sankt Georg von 11 bis 20 Jahren haben hier Gelegenheit, zum Teil zum ersten Mal vor Publikum zu singen und sich solistisch auszuprobieren. Erklingen werden Lieder und Arien von Vivaldi, Händel, Mozart und anderen. Die Jugendlichen werden angeleitet von der langjährigen Stimmbildnerin der Singschule Florence Duchène, die zum Abschluss selbst singen wird und auch einige Kompositionen beisteuert. Am Klavier begleitet Marta Chorzynska, Kirchenmusikassistentin in St. Georg.

Der Eintritt ist frei, das Werkstattkonzert ist eine seltene und spannende Gelegenheit, sehr junge Sänger in ihrer Entwicklung wahrzunehmen und zu unterstützen. red