Konzert des Eventchors

Bensheim.Der Eventchor Bensheim bereitet zurzeit sein Frühjahrskonzert vor. Diesmal hat Leiterin Gudrun Nowak ungewöhnliche Arrangements bekannter und weniger bekannter Lieder unter dem Motto „Wochenend und Sonnenschein“ zusammengestellt.

Mit besonderem Vergnügen proben die Sänger derzeit auch ein kleines Repertoire, das Themen aus der Tierwelt aufgreift. Es sind nicht nur Vogelstimmen, die Komponisten aus mehreren Jahrhunderten zu musikalischer Darstellung inspiriert haben. Mit dabei sind wieder die Nowak-Sisters. Als besonderer Gast wurde der bereits überregional bekannte Poetry-Slammer Jonas Elpelt eingeladen, schreibt der Chor in einer Ankündigung.

Das Frühjahrskonzert des Bensheimer Eventchors findet in der evangelischen Kirche in Schwanheim, am Samstag, 25. Mai, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red

Info: Nähere Informationen zum Chor: www.eventchor-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.04.2019