Konzert im Klärwerk

Bensheim.Der vergangene Sonntag bescherte den Fans der Original Blütenweg- Jazzer ein Highlight in Form eines Konzertes im Klärwerk in Weinheim. Eine begrenzte Anzahl von angemeldeten Zuhörern konnte, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, einen Auftritt der Jazzer genießen.

Nach Wochen ohne Livemusik hatte die Band dieses Konzert organisiert, das von Dieter Kordes aufgenommen wurde, um es demnächst auf der Homepage der Blütenweg-Jazzer veröffentlichen zu können.

Die Musiker der Band um Bruno Weis (Gitarren-Banjo, Waschbrett, Moderation), Hubert Ensinger (Kornett, Flügelhorn, Gesang), Dieter Kordes (Piano, Gesang), Peter Glenewinkel (Posaune), Rainer Dorstewitz (Tenor-Banjo), Hermann Peitz (Saxofon, Querflöte), Roland Ulatowski (Bass) und Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug) waren mit sehr viel Spielfreude bei der Sache und gaben gut gelaunt einen Querschnitt ihres Repertoires zum Besten.

Sie begannen, wie meistens, mit der „Bourbon Street Parade“, gefolgt von einfühlsamem Blues, verjazzten Schlagern, launigem Dixieland und flottem Rock‘n‘ Roll. Neu im Programm war der schöne Jazzstandard „Autumn Leaves“ und – auch noch nicht oft von der Band gespielt – „Fly me to the moon“. Natürlich fehlten auch der „Shepard Blues“ und „Swinging Safari“ nicht, ebenso wie „Jonny B. Goode“ oder „Ice Cream“.

Eingeflochten wurde ebenfalls ein Geburtstagsständchen für das „Mobile“, das in diesem Jahr sei 40-jähriges Bestehen feiern kann. Die zweite Halbzeit begann mit „Bill Bailey“ und wurde nach weiteren, abwechslungsreichen Stücken mit „Blueberry Hill“ und „Sweet little Sixteen“ beendet. Es war ein rundum gut gelungenes Konzert, das den Musikern und Zuhörern nach der langen Abstinenz große Freude gemacht hat.

Der nächste Auftritt der Blütenweg-Jazzer wird am 26. Juli im Theater Mobile in Zwingenberg, sein. Karten kann man auf der Homepage des Mobiles bestellen.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf der Seite www.bluetenweg-jazzer.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.07.2020