Konzert in der Bergkirche

Auerbach.Am Sonntag, 9. September, veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Auerbach unter der Leitung von Monika Hölzle-Wiesen um 17 Uhr ihr traditionelles Konzert zum Tag des offenen Denkmals. Auch in diesem Jahr stehen ganz außergewöhnliche Werke auf dem Programm.

Da Otfried Miller aus gesundheitlichen Gründen nicht am Konzert teilnehmen kann, wird statt des geplanten Orgelkonzertes von Joseph Haydn seine Tochter Annerose Niedworok, die in diesem Jahr ihre Kirchenmusik-A-Prüfung mit Bravour abgelegt hat, „Kleine Kostbarkeiten“ an der großen Orgel spielen. Im Mittelpunkt des Konzertes steht ein „Concerto Capriccioso“ für Altblockflöte und Streicher von Bengt-Göran Sköld, einem schwedischen Komponisten und langjährigen Freund von Otfried Miller. Er wird an diesem Abend selbst sein Concerto Capriccioso dirigieren. Zwei Flötenkonzerte von Antonio Vivaldi umrahmen das Konzert.

Bengt-Göran Sköld, geboren am 10. Mai 1936 in Göteborg, Schweden, ist Organist und postmoderner Komponist. Besonders in Schweden werden seine großartigen Kompositionen im Bereich der Kirchenmusik, vor allem der Chor- und Orgelmusik, sehr geschätzt.

Als prominenter Konzertveranstalter und Organist an der Reformierten Kirche in Stockholm sowie an der Kirche St. Olai in Norrköping wurde er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Er hat in diesen Kirchen schon viele seiner komponierten Instrumentalwerke uraufgeführt.

Die Mitwirkenden

Es musizieren: Annerose Niedworok (Orgelsolo und Cembalo), Monika Hölzle-Wiesen (Blockflöte), Miriam Teuber und Rüdiger Orthmann (Violine), Gabriele Daweke (Viola), Cordula Mangelsdorf (Violoncello) und Fernando Yokota (Kontrabass).

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.

Das Konzert wird am Sonntag, 16. September, um 17 Uhr in der evangelischen Bergkirche in Jugenheim erneut aufgeführt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.09.2018