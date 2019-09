Konzert in der Goethe-Mensa

Bensheim.Eine Gruppe mit zwölf aktuellen und ehemaligen Schülern wird am Dienstag (17.) um 19 Uhr ein Konzert mit Begleitung eine kleinen Combo in der Mensa des Goethe-Gymnasiums gestalten Einige Chorstücke sowie zahlreiche weitere Titel werden zu hören sein.

Unterstützt werden Emma, Gelila, Karolina, Eva, Onur, Julian, Anton, Franziska, Johanna, Carla, Maybritt und Noah noch von Patrick Schilling, der sich momentan in der Endphase seines Lehramt-Studiums befindet. Er hat an der Schule im LK Musik Abitur gemacht und war bereits in zahlreichen Klassen als Vertretungslehrer tätig.

Einstimmung auf das Schuljahr

In regelmäßigen zusätzlichen Proben hat die Gruppe das zweistündige Programm erarbeitet und bereits öffentliche Auftritte absolviert. Die Musiker wollen dem Publikum einen schönen Konzertabend bereiten und eine wunderbare Einstimmung für das weitere musikalische Schuljahr der Schule mit Schwerpunkt Musik sein. Vor Beginn und in der Pause wird es einen Getränkeservice mit Brezeln und Kuchen geben. Die Schulgemeinde sowie die Öffentlichkeit sind eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.09.2019