Konzert in Schwanheim

Schwanheim.Der Singkreis Schwanheim lädt zum Frühlingsfest am Samstag (6.) ab 14 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim ein. Neben dem Verkauf von Ostereiern in ukrainischer Batiktechnik, handbemaltem Porzellan, österlicher Dekoration und einem umfangreichen Bücherflohmarkt, können sich die Besucher mit Kaffee und Kuchen stärken.

Im Vordergrund steht in diesem Jahr jedoch das Singen. Der Singkreis hat sich in den vergangenen Jahren durch die Gründung eines Kinderchors stark verjüngt. Ab 15.30 Uhr ist Gelegenheit, die Kinder zu hören und ihre Begeisterung wahrzunehmen. Aus dem Kinderchor ist inzwischen ein Jugendchor mit zehn Sängerinnen und einem Sänger hervorgegangen. Diese Gruppe hat den Singkreis bereits bei größeren Konzerten unterstützt und ist mit viel Eifer dabei. Auch sie tragen zum Gelingen des Nachmittags bei.

Zuletzt wird auch der große Chor des Singkreises mit ausgewählten Frühlingsliedern auf die kommende Zeit einstimmen. Die Besucher werden nicht nur die Gelegenheit haben, schöne Musik zu hören, sondern sich auch aktiv zu beteiligen und kräftig mitzusingen. Neue Sänger und Sängerinnen sind willkommen. Der Chor probt montags ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim. Besonders gefragt sind Männerstimmen, ohne die ein Chor nur halb so gut klingt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.04.2019