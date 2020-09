Konzert mit Bluesmusiker Kai Strauss

Bensheim.Das Programm im Musiktheater Rex geht im Oktober mit Kai Strauss & The Electric Blues Allstars weiter. Das Konzert am 15. Oktober beginnt um 20.30 Uhr.

Der Künstler Kai Strauss zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. Musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück, erspielte sich Strauss in den zurückliegenden 25 Jahren einen festen Platz in den Herzen der Bluesgemeinde. „Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, B.B. King oder Jimmie Vaughan infiziert“, erzählt der Gitarrist und Sänger.

Laut Aussage des Fachmagazins Bluesnews ist er einer der ganz Großen in der europäischen Szene. Vier deutsche Blues Awards (darunter Bester Gitarrist 2018, Beste Band 2016), TV- Auftritte, Musikmagazincover sowie Konzerte in über 20 Ländern sind bemerkenswerte Eckdaten seiner Karriere.

Guter Blues wird genährt durch persönliche Erfahrungen und Leidenschaft: Kai Strauss entlockt seinem Instrument die Geschichten, die das Leben schreibt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Strauss spielt mit tiefem musikalischem Verständnis und fügt instinktiv die richtigen Noten und Soli zusammen. Er zeigt den Killerinstinkt, den die alten Meister wie Magic Sam hatten“, urteilte Großbritanniens Blueslegende Otis Grand über sein aktuelles 2019er Album „Live In Concert“. Gemeinsam mit seiner international besetzten Band überzeugt er mit einer Bühnenpräsenz, der sich das Publikum nicht entziehen kann. red

Info: Karten für das Konzert gibt es online unter www.musiktheater-rex.de

