Konzert mit Cello und Klavier

Bensheim.Zwei international gefeierte Solisten werden beim nächsten Konzert der Kunstfreunde Bensheim zum Spitzen-Duo: Am Samstag (2.), 20 Uhr, sind Cellist Julian Steckel und Pianist Denis Kozhukhin zu Gast im Parktheater.

Bereits zuvor Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, gewann Steckel 2010 den ersten Preis und zahlreiche Sonderpreise beim Internationalen ARD-Wettbewerb. Seitdem konzertiert er weltweit mit bedeutenden Orchestern und berühmten Dirigenten. Neben der solistischen Tätigkeit widmet sich Julian Steckel intensiv der Kammermusik.

Nachdem Denis Kozhukhin 2010 den ersten Preis des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs in Brüssel gewann, errang er schnell internationalen Bekanntheitsgrad und trat bereits bei vielen renommierten Festivals und in großen Konzerthäusern auf. In Bensheim stehen Cellosonaten von Beethoven und Poulenc auf dem Programm – sowie die Violinsonate A-Dur von Franck in der Cello-Bearbeitung von Jules Delsart.

Karten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, in der Bensheimer Bücherstube sowie unter www.kunstfreunde-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019